В Европе назвали самое важное заявление Путина

Профессор Дизен: мюнхенская речь Путина является его самым важным заявлением
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Речь, которую произнес президент России Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, является самым важным его заявлением. Об этом сказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил», — написал профессор.

Путин во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году подверг жесткой критике внешнюю политику США, а также идеи однополярного мироустройства. Кроме того, глава государства раскритиковал планы по расширению НАТО и размещению в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

В июле этого года Путин рассказал, что написал свою речь, пока летел в самолете в Мюнхен. Он посмотрел предварительный набросок, который ему подготовили коллеги, и отложил его в сторону. В результате российский лидер принял решение полностью переписать свою речь. Президент признался, что посчитал правильным и своевременным сформулировать озабоченность России. Ему «показалось, что пора все-таки» сказать Западу, что нужно «‎жить дружно» и относиться друг к другу с уважением.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, как озвученные в мюнхенской речи Путина тезисы выглядят в сегодняшнем контексте.

