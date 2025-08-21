Идея Киева включить части Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав Харьковской и Днепропетровской областей направлена на то, чтобы помешать запущенному Россией и США процессу поиска решений украинского кризиса. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Верховную раду.

«Инициатива Верховной рады лишена смысла. ДНР и ЛНР в 2022 году вошли в состав России. И изъять эти территории не получится. Российская Конституция, а также другие нормативные документы категорически запрещают отторжение земель», — сказал Долгов.

Он выразил уверенность, что оставшиеся части Донбасса окажутся под российским контролем — либо военным путем, либо в рамках дипломатии.

21 августа украинский депутат Анна Скороход сообщила, что Верховная рада рассмотрит закон о включении подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской народных республик в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

Данная инициатива якобы сможет де-юре закрепить эти территории за Украиной на случай будущих мирных переговоров, подчеркнула парламентарий.

Ранее США получили детали переговорных позиций России и Украины.