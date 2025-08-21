Зеленский отверг еще одно требование России

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг требование российской стороны об официальном закреплении статуса русского языка на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«У нас есть государственный язык – украинский. РФ может заявлять что угодно... Я считаю, что они (условия) исключительно для того, чтобы ставить ультимативные условия и затруднять процесс», — подчеркнул он.

В июле новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости устранить «символическое неравенство в законодательстве», в частности отменить особый статус русского языка, вычеркнув его из конституции. Она высказала мнение, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

В статье 10 конституции Украины написано, что государственным языком является украинский. Вместе с тем она гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2012-2018 годах русский язык имел статус регионального в тех украинских областях, где он был родным как минимум для 10% жителей.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.