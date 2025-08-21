Политик Гердт: Европа способна лишь на провокации против России

Европа не в состоянии вести полномасштабное вооруженное столкновение с Россией, а способна лишь на провокации. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал председатель Международного совета русских немцев, бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«В руках мартышки граната — непредсказуемая вещь, и какому-нибудь там недалекому неадеквату могут прийти такие мысли: а ну-ка, давайте мы, дескать, пульнем вот в ту сторону. Но это будет в рамках провокации и никогда в рамках полномасштабной операции. Они не самоубийцы», — сказал политик.

Он отметил, что Европа не располагает ни промышленным, ни военным потенциалом, чтобы вести серьезную войну против России. По его словам, антироссийская риторика подогревается в Евросоюзе для того, чтобы поднять военную индустрию, поскольку другие отрасли находятся в упадке.

Накануне телеканал NTV сообщил, что представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военных бундесвера на Украину.

Ранее немецкий политик заявила, что Трамп показал Европе ее реальное место в мировой политике.