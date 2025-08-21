На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат бундестага: в ЕС понимают, что столкновение с РФ — это безумие

Экс-депутат бундестага Гердт: в ЕС понимают, что не способны воевать с Россией
true
true
true
close
Matt Dunham/AP

Несмотря на воинственную риторику и заявления о готовности отправить войска на Украину, европейские политики понимают, что прямое вооруженное столкновение с Россией — это безумие. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил председатель Международного совета русских немцев, бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Он отметил, что Европа не располагает ни промышленным, ни военным потенциалом, чтобы вести серьезную войну против России. По его словам, антироссийская риторика подогревается в том числе для того, чтобы поднять военную индустрию.

«Автомобильная индустрия упала, химической промышленности нет. Единственное, что еще кое-как теплится, — сельское хозяйство. Все остальное пошло в массовую рецессию. Соответственно, сейчас за счет военных заказов пытаются удержать экономику хотя бы в каком-то бреющем полете», — пояснил Гердт.

21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera заявил, что больше трех стран готовы направить силы на Украину в рамках гарантий безопасности. При этом он не уточнил, о каких государствах идет речь.

Ранее в Германии высказались об отправке военных на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами