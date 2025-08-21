Экс-депутат бундестага: в ЕС понимают, что столкновение с РФ — это безумие

Экс-депутат бундестага Гердт: в ЕС понимают, что не способны воевать с Россией

Несмотря на воинственную риторику и заявления о готовности отправить войска на Украину, европейские политики понимают, что прямое вооруженное столкновение с Россией — это безумие. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил председатель Международного совета русских немцев, бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Он отметил, что Европа не располагает ни промышленным, ни военным потенциалом, чтобы вести серьезную войну против России. По его словам, антироссийская риторика подогревается в том числе для того, чтобы поднять военную индустрию.

«Автомобильная индустрия упала, химической промышленности нет. Единственное, что еще кое-как теплится, — сельское хозяйство. Все остальное пошло в массовую рецессию. Соответственно, сейчас за счет военных заказов пытаются удержать экономику хотя бы в каком-то бреющем полете», — пояснил Гердт.

21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera заявил, что больше трех стран готовы направить силы на Украину в рамках гарантий безопасности. При этом он не уточнил, о каких государствах идет речь.

Ранее в Германии высказались об отправке военных на Украину.