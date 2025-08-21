Лавров раскритиковал заявления лидеров Европы по Украине

Заявления Европы, что Украины защищает «европейские ценности, — это явка с повинной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

По его словам, когда глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры «заявляют с пафосом о том», что надо Украину поддерживать до конца, потому что она защищает европейские ценности, «ну вот пожалуйста: это явка с повинной».

Лавров считает, что такие заявления — это признание того, что в действительности эти «европейские ценности» из себя представляют.

В ходе этого же выступления министр заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в Вашингтон, связанную с попытками изолировать Россию и нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Зеленский обвинил Путина в намерении «продать воздух» Украине.