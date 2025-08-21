Жапаров прокомментировал санкции Запада против Киргизии

Жапаров призвал Трампа и Стармера не давить на Киргизию в связи с санкциями

Киргизия воспринимает санкции США и Великобритании против республиканских Керемет банка и «Капитал Банка Центральной Азии» как давление. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров, передает информагентство Кабар.

Он призвал западных лидеров не политизировать экономические вопросы. По его словам правительство США и Великобритании специально мешают быстрому развитию Киргизии.

«Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них. Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Не надо политизировать экономику», — сказал Жапаров.

Жапаров также отметил, что Киргизия не помогает РФ обходить западные санкции. По его словам, Бишкек ни разу не поставил на российскую территорию санкционные товары. В связи с этим он обратился к властям обвиняющих Киргизию стран, потребовав напрямую предоставить доказательства того, что республика помогает РФ обходить рестрикции.

