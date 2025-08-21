На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жапаров прокомментировал санкции Запада против Киргизии

Жапаров призвал Трампа и Стармера не давить на Киргизию в связи с санкциями
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Киргизия воспринимает санкции США и Великобритании против республиканских Керемет банка и «Капитал Банка Центральной Азии» как давление. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров, передает информагентство Кабар.

Он призвал западных лидеров не политизировать экономические вопросы. По его словам правительство США и Великобритании специально мешают быстрому развитию Киргизии.

«Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них. Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Не надо политизировать экономику», — сказал Жапаров.

Жапаров также отметил, что Киргизия не помогает РФ обходить западные санкции. По его словам, Бишкек ни разу не поставил на российскую территорию санкционные товары. В связи с этим он обратился к властям обвиняющих Киргизию стран, потребовав напрямую предоставить доказательства того, что республика помогает РФ обходить рестрикции.

Ранее Жапаров оценил уровень отношений Киргизии и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами