Эксперт: Украина Вашингтону больше не нужна

Политик Петерсен: Украина нужна была США как инструмент, но не как союзник
Mariam Zuhaib/AP

Украина раньше была нужна Вашингтону как инструмент давления на Россию, но не как союзник и тем более не как народ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала немецкий политик, экс-депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен.

«[Президенту США Дональду] Трампу просто надоело это все спонсировать, в эти игры играть он не хочет. И поэтому он решил в первую очередь, наверное, благодаря тому, что он все-таки бизнесмен, посмотреть, а что выгоднее ему сейчас», — сказала Петерсен.

Сейчас американский лидер пытается выстраивать прагматичные отношения, учитывая глобальный баланс сил, понимая, что ему выгоднее возобновить торговлю с Россией и немного оттянуть Москву от Пекина. Более того, Трамп осознает темпы расширения БРИКС, добавила эксперт.

Что касается Европы, глава Белого дома открыто указал ее реальное место в мировой политике, дав понять, что Брюссель ничего не решает. Как считает Петерсен, Трамп демонстративно отказался от привычных европейцам «политических игр» и обозначил границы реальной дипломатии.

Ранее Вэнс заявил, что США пока не будут брать на себя обязательства по гарантиям Украине.

