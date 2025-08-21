Зеленский пожаловался Трампу на нежелание Венгрии видеть Украину в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Овальном кабинете жаловался американскому лидеру Дональду Трампу на нежелание Будапешта видеть Киев в составе Евросоюза. Об этом сообщает «РБК Украина».

«В Белом доме он попросил Трампа повлиять на Венгрию, чтобы она не блокировала вступление Украины в Евросоюз. И тот пообещал, что его команда над этим поработает», — говорится в сообщении.

Зеленский также усомнился, что Венгрия сможет стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта, так как политика премьер-министра страны Виктора Орбана была направлена «против поддержки Украины».

19 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп после встречи с лидерами европейских стран в Вашингтоне по их просьбе позвонил Орбану, чтобы узнать, по какой причине он выступает против принятия Украины в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такого разговора не было.

Ранее в Венгрии ответили Туску, выступившему против саммита Путина и Зеленского в Будапеште.