В Венгрии опровергли сообщения о беседе Трампа и Орбана о членстве Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: Трамп и Орбан не обсуждали вступление Украины в ЕС
Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп не проводили телефонного разговора о приеме Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — отметил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

19 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп после встречи с лидерами европейских стран в Вашингтоне по их просьбе позвонил Орбану, чтобы узнать, по какой причине он выступает против принятия Украины в ЕС. По данным журналистов, хозяин Белого дома должен был оказать давление на венгерского премьер-министра и заставить его отказаться от своих возражений против членства Украины в региональном содружестве.

На следующий день Орбан опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором заявил, что не намерен пересматривать свою позицию относительно вступления Украины в ЕС. Как он написал, членство в региональном содружестве не даст Киеву никаких гарантий безопасности.

Ранее Орбан призвал избежать членства Украины в ЕС любой ценой.

Новости Украины
