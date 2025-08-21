Польша направит России ноту из-за упавшего дрона

Министерство иностранных дел Польши в четверг, 21 августа, направит российской стороне ноту по поводу упавшего и взорвавшегося на территории республики дрона. Об этом в эфире польской радиостанции RMF FM заявил замглавы польского МИД Марчин Босацкий, его слова приводит РИА Новости.

При этом польский дипломат не привел никаких доказательств, что в стране упал именно российский беспилотник.

«У нас есть информация из министерства национальной обороны о том, что это был дрон, примененный Российской Федерацией», — сказал Босацкий.

Он утверждает, что российский дрон якобы был применен против Украины и пролетал через территорию Польши.

20 августа в полиции Польши сообщили, что в районе населенного пункта Осины упал и взорвался неопознанный объект. На месте происшествия обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Объект, предварительно, имеет неприродное происхождение.

На фоне этого ммнистр обороны Польши выступил с обвинением в адрес России. По словам Владислава Косиняка-Камыша, упавший и взорвавшийся в республике объект является, якобы российским дроном. Он также назвал случившееся провокацией со стороны РФ и пообещал в этой связи ответные дипломатические шаги.

Ранее стало известно, что Румыния просила Украину не сообщать об упавших «российских» дронах.