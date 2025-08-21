На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл цель создания НАБУ

Экс-офицер СБУ Прозоров: НАБУ было создано для контроля за руководством Украины
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и похожие на него структуры были созданы, чтобы собирать компромат на украинских чиновников. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, такие структуры как НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зависят от кураторов из западных стран, а не от представителей украинских властей. Даже их финансированием занимается Запад, подчеркнул Прозоров.

«Эти органы создавались не для реальной борьбы с коррупцией, а для сбора компромата, чтобы каждый чиновник на Украине прекрасно понимал, что на него лежит папочка, толще, тоньше, в зависимости от его прегрешений», — сказал экс-подполковник СБУ.

При этом он обратил внимание, что Киев начал предпринимать попытки ограничить полномочия НАБУ и САП еще в 2017 году — когда главой государства был Петр Порошенко. Таким образом власти стремились, в том числе, ограничить контроль со стороны Запада.

22 июля 2025 года Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Впоследствии документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский, но это решение стало причиной для протестов по всей стране. В результате 31 июля парламент принял в двух чтениях законопроект о возвращении независимости антикоррупционных структур, и в тот же день документ подписал Зеленский.

Ранее журналисты выяснили, почему Зеленский «начал охоту» на антикоррупционные ведомства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами