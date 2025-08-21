Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и похожие на него структуры были созданы, чтобы собирать компромат на украинских чиновников. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, такие структуры как НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зависят от кураторов из западных стран, а не от представителей украинских властей. Даже их финансированием занимается Запад, подчеркнул Прозоров.

«Эти органы создавались не для реальной борьбы с коррупцией, а для сбора компромата, чтобы каждый чиновник на Украине прекрасно понимал, что на него лежит папочка, толще, тоньше, в зависимости от его прегрешений», — сказал экс-подполковник СБУ.

При этом он обратил внимание, что Киев начал предпринимать попытки ограничить полномочия НАБУ и САП еще в 2017 году — когда главой государства был Петр Порошенко. Таким образом власти стремились, в том числе, ограничить контроль со стороны Запада.

22 июля 2025 года Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Впоследствии документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский, но это решение стало причиной для протестов по всей стране. В результате 31 июля парламент принял в двух чтениях законопроект о возвращении независимости антикоррупционных структур, и в тот же день документ подписал Зеленский.

Ранее журналисты выяснили, почему Зеленский «начал охоту» на антикоррупционные ведомства.