На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии оценили возможность отправки войск на Украину

Премьер Саксонии Кречмер: Германия не может обеспечивать безопасность Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против отправки немецких войск на Украину и призвал сформировать новую прочную архитектуру безопасности в Европе. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

По его словам, присутствие немецких войск на Украине не должно быть проблемой, поскольку у бундесвера нет для этого предпосылок. Германия не может обеспечить безопасность Украины, подчеркнул он.

Кречмер призвал к формированию новой архитектуры безопасности в Европе и гарантий со стороны США. Евросоюз должен инвестировать в собственную безопасность, чтобы предотвратить потенциальные атаки, в том числе на Украину, указал политик.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против отправки немецких военнослужащих на Украину. По его словам, размещение войск было бы слишком серьезной нагрузкой для Германии.

По словам дипломата, если Берлин откажется отправлять своих военных на Украину, это не означает, что немецкая сторона не сможет оказывать Украине военную и техническую поддержку другими способами.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на возможную отправку войск ЕС на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами