США не одобрят проекты солнечной и ветровой энергетики

Власти США не одобрят проекты по солнечной и ветровой энергетике, если они будут наносить ущерб фермерским хозяйствам. Об этом в соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, в штатах, в которых построены ветряные и солнечные электростанции для получения энергии, наблюдается рекордный рост стоимости электроэнергии.

«Афера века! Мы не одобрим уничтожение солнечной энергии ветряными электростанциями или фермерами. Времена глупости в США прошли», — написал Трамп.

Агентство Bloomberg отмечает, что цены на электроэнергию в США резко выросли за последний год. Эксперты утверждают, что причинами роста цен стали такие факторы, как возросший спрос со стороны центров обработки данных и производства после нескольких лет относительного вялого роста.

В июле Трамп подписал указ о прекращении государственных субсидий на солнечную и ветровую энергетику. В указе подчеркивается, что распространение проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики вытесняет доступные, надежные и регулируемые внутренние источники энергии и нарушает работу электросетей.

В апреле президент США заявил, что, проводя эксперименты с зеленой энергетикой, правительство Германии пришло к тому, что страна находится на грани банкротства.

Ранее глава «Роснефти» назвал «зеленый» энергопереход утопией.