Глава «Роснефти» считает «зеленый» энергопереход утопией

Сечин усомнился в переходе на «зеленую» энергию даже при удвоении инвестиций

За последние десять лет совокупные расходы на «зеленый» энергопереход достигли 10 трлн долларов, тогда как за этот же период доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась всего на 4 п.п. — до 6%, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

«По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более двух триллионов долларов в развитие так называемой «чистой» энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое, по-прежнему, приходится почти 80% мирового энергопотребления», — отметил глава компании, сравнив «зеленый» энергопереход с утопическими идеями.

Игорь Сечин полагает, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более $180 трлн вложений, то есть в среднем придется тратить более $7 трлн в год. «А ведь еще Талейран говорил: «Все то, что избыточно — несущественно», — заметил Игорь Сечин.

Кроме того, по словам главы компании, переход на новый вид топлива потребует значительного времени.

«Регуляторам в разных странах необходимо выработать единые технические стандарты для новых источников энергии, обеспечивающие их универсализацию и быструю адаптацию к любому рынку. Задача непростая», — резюмировал Сечин.

Ранее во время своего доклада на ПМЭФ глава «Роснефти» отметил, что на фоне роста потребления электроэнергии все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение.