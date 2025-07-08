Трамп распорядился прекратить выделение субсидий в солнечную и ветровую энергетику

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о прекращении государственных субсидий в солнечную и ветровую энергетику. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

В документе говорится, что федеральное правительство много лет вынуждало американских налогоплательщиков субсидировать дорогие и ненадежные источники энергии. В указе подчеркивается, что распространение проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики вытесняет доступные, надежные и регулируемые внутренние источники энергии и нарушает работу электросетей.

Помимо этого, субсидии в сфере зеленой энергетики угрожают безопасности страны, так как ставят их в зависимость от цепочек поставок, которые контролируют «иностранные противники».

В апреле президент США заявил, что проводя эксперименты с зеленой энергетикой, правительство Германии пришло к тому, что страна находится на грани банкротства.

Ранее глава «Роснефти» назвал «зеленый» энергопереход утопией.