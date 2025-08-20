На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил планы Британии помочь Украине с проведением выборов

Политолог Скачко: Британия хочет, чтобы президентом Украины был противник РФ
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Политический обозреватель Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал подписанный Лондоном и Киевом меморандум о взаимной помощи в избирательных процессах. По мнению эксперта, документ указывает на желание Великобритании привести к власти на Украине противников России.

«Подписанный меморандум — это формализация вмешательства Европы в потенциальные выборы на Украине с целью перезагрузки власти в нужном направлении. Британские специалисты будут обучать украинских коллег пиар-приемам, распространению фейков и другому воздействию на население», — сказал Скачко.

Кроме того, полагает он, меморандум предполагает реализацию проектов по воспитанию самих украинских политиков в проевропейской повестке.

20 августа стало известно, что Великобритания и Украина подписали соглашение, в рамках которого договорились развивать и углублять сотрудничество по избирательным вопросам в ближайшие годы.

В британском избиркоме отметили, что сотрудничество между странами будет включать в себя обмен опытом в области управления выборами, кибербезопасности и просвещения избирателей.

Ранее Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине.

