В Британии ввели санкции против руководителя проекта по криптовалюте из Киргизии

Власти Британии внесли в санкционный список руководителя проекта A7A5 по привязанному к рублю стейблкоину Леонида Шумакова. Об этом говорится на сайте правительства королевства.

В публикации говорится, что проект был запущен в Киргизии, а актив выпускался при поддержке Промсвязьбанка. Эта финансовая организация находится под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года.

По данным МИД, эти действия «вносят вклад в дестабилизацию Украины», а также в «подрыв или создание угрозы ее территориальной целостности, суверенитету или независимости».

В заявлении подчеркивается, что попавшие под ограничения компании использовались российской стороной для обхода западных санкций с помощью криптовалют и иных «непрозрачных финансовых инструментов».

В этом же документе говорится, что Великобритания ввела санкции против ООО «Капитал Банк Центральной Азии». В список также попал его директор Кантемир Чалбаев.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в эффективности антироссийских санкций.