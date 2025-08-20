В России предложили расширить использование маткапитала

ЛДПР предлагает разрешить направлять материнский капитал на развитие личного подсобного хозяйства российских семей. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в селе Кривец Липецкой области в гостях у многодетной семьи Андрея и Анны Шебалковых, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

«Средства материнского капитала, направленные на развитие подсобного хозяйства, могут действительно помочь создать хороший задел для благополучия всей семьи. Ведь им важно не только стартовать, но и иметь возможность расширяться, выходить на рынок, быть уверенными в завтрашнем дне», — подчеркнул он.

По словам главы партии, сегодня возможности использования средств материнского капитала в России ограничены. Их нельзя вложить в модернизацию оборудования или долгосрочные проекты, связанные с переработкой и хранением продукции сельских семей.

Маткапитал сегодня можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет семьям с низким доходом, единовременную выплату остатка меньше 10 тысяч рублей, товары и услуги для детей‑инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.

11 августа правительство сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с десяти до пяти дней.

Ранее россиянкам напомнили, как подать документы на материнский капитал.