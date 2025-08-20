На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили расширить использование маткапитала

Слуцкий предложил разрешить направлять маткапитал на развитие личного хозяйства
Shutterstock

ЛДПР предлагает разрешить направлять материнский капитал на развитие личного подсобного хозяйства российских семей. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в селе Кривец Липецкой области в гостях у многодетной семьи Андрея и Анны Шебалковых, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

«Средства материнского капитала, направленные на развитие подсобного хозяйства, могут действительно помочь создать хороший задел для благополучия всей семьи. Ведь им важно не только стартовать, но и иметь возможность расширяться, выходить на рынок, быть уверенными в завтрашнем дне», — подчеркнул он.

По словам главы партии, сегодня возможности использования средств материнского капитала в России ограничены. Их нельзя вложить в модернизацию оборудования или долгосрочные проекты, связанные с переработкой и хранением продукции сельских семей.

Маткапитал сегодня можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет семьям с низким доходом, единовременную выплату остатка меньше 10 тысяч рублей, товары и услуги для детей‑инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.

11 августа правительство сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с десяти до пяти дней.

Ранее россиянкам напомнили, как подать документы на материнский капитал.

