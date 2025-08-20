Запад объявил Молдавию и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «светочами демократии», однако самой Грузии противопоставляет шантаж. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Ранее Кобахидзе заявил, что Европейский союз руководствуется двойными стандартами по отношению к Грузии.

Он отметил, что всех политиков, которые были в оппозиции в Молдавии, устранили из парламента. Сейчас у них нет ни политического плюрализма, ни медиаплюрализма. Кроме того, в стране всего два телеканала, которые на самом деле государственные телеканалы, и они прямо служат действующей власти. Такое положение дел в Молдавии, однако Молдавия — «светоч демократии», обратил внимание грузинский премьер.

Кобахидзе подчеркнул, что это и есть двойной стандарт.

Кроме того, в Молдавии царит коррупция, у страны крайне слабые ветви власти, отметил премьер. По словам политика, в период с 2021 по 2024 год Грузия более чем на $11 млрд увеличила отрыв с молдавской экономикой, разница между бюджетами двух стран выросла более чем на $3 млрд.

Ранее в Грузии отреагировали на призывы со стороны ЕС пойти на эскалацию с РФ.