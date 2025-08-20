Европа начала операцию по смещению украинского лидера Владимира Зеленского с его должности. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Как отмечается в материале, Европа стремится использовать в своих интересах созданную американцами инфраструктуру контроля над процессами на Украине. В качестве главного рычага такой инфраструктуры используется зависимость Киева от европейской финансовой и военной поддержки.

«При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и, в случае необходимости, попытаться заменить его кем-либо другим на посту президента», — говорится в сообщении издания.

До этого политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Газете.Ru» о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный имеет все шансы стать президентом Украины, но проблема для него в том, что выборов в стране в ближайшее время не будет.

В свою очередь, журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон в соцсети X сообщила о том, что в Лондоне идет работа над созданием предвыборного штаба Залужного. О планах выдвижения официально еще не объявлено.

