Исиба высказался о «горьких уроках войны» спустя 80 лет с момента поражения Японии

Премьер Японии Исиба призвал «врезать раскаяние и горькие уроки войны в сердце»
Kim Kyung-Hoon/Pool/Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о необходимости «врезать раскаяние и горькие уроки войны в сердце». Его заявление транслировал канал NHK.

Ровно 80 лет назад, 15 августа 1945 года, император Японии Хирохито объявил об окончании войны, что стало фактическим признанием поражения. Премьер выступил с речью, посвященной этому событию.

«Большинство сейчас – это поколения, которые не знают войны. Мы никогда не повторим ужасы войны. Раскаяние и горький опыт той войны сейчас снова нужно глубоко врезать в сердце», — сказал он.

Недавно Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Премьер использовал нейтральную формулировку «бомба была сброшена» без указания виновных. Мэр Хиросимы в свою очередь упомянул США лишь как страну, обладающую атомным оружием на данный момент.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс в рамках общения с прессой заявила, что 6 августа отмечается «торжественный день размышлений и памяти, когда мы чтим народ Хиросимы и их послания мира и надежды».

Ранее в США заявили, что решение ударить по Хиросиме и Нагасаки было правильным.

