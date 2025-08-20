На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МО Британии подтвердил намерение отправить войска на Украину

Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов рассмотреть возможность отправки войск на Украину в случае достижения мирного соглашения с Россией. Его слова приводит Independent.

Он напомнил, что премьер-министр Кир Стармер «четко дал понять о готовности рассмотреть возможность ввода британских войск в случае достижения мирного соглашения».

По словам Хили, Великобритания и «многие другие страны» хотят поддержать Украину в стремлении предотвратить потенциальную агрессию. Лондон останется с Киевом, «чтобы попытаться обеспечить долгосрочный мир», указал министр.

Накануне лидеры стран Европы встретились в виртуальном формате, чтобы обсудить итоги состоявшихся 18 августа переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины.

В этот же день в пресс-службе премьер-министра Британии Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО.

