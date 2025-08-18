На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович назвал сценарий раздела Украины на три части

Арестович допустил раздел Украины на три части, одна из которых будет в России
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале назвал сценарий вероятного раздела республики на три части, одна из которых отойдет России.

По его мнению, Россия «заберет» южную и восточную часть Украины, то есть «земли имперского освоения». Территория Гетьманщины (в сложившихся границах современных стран это центральная часть республики. – Газета.Ru), по словам Арестовича, будет составлять Украину, похожую на сегодняшнюю Белоруссию.

«А в западных областях профессиональные украинцы, батальонные и соросята будут реализовывать свои идеи во всей красе, без тех, кто им постоянно мешал это делать», — написал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой предложения о заключении «территориальной сделки» между Россией и Украиной, назвав данную инициативу попыткой повторения крымского сценария. По мнению Зеленского, российская сторона стремится к тому, чтобы ей простили «захват юга Херсонщины, Запорожья, Луганской области, Донецка и Крыма».

Он заявил, что Украина не допустит «второй попытки разделения», поскольку, как он утверждает, «зная Россию, где вторая, там и третья».

Ранее Сырский призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

