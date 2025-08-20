В Турции заявили о «проигрыше» Германии на саммите в Белом доме

Прошедший в США саммит по Украине показал отсутствие политической мощи у Европейского союза (ЕС), при этом больше всех «проиграл» канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Журналисты обратили внимание, что порядок выступлений участников переговоров не был определен ни по каким дипломатическим правилам.

«Политическая мощь ЕС практически отсутствует по сравнению с тем, что было 10 лет назад. <...> Международные [информационные] агентства сообщали в прямом эфире, что [американский лидер Дональд] Трамп обещал то, он обещал это, это вообще-то необычный язык», — говорится в публикации.

В нем подчеркивается, что во время саммита европейские лидеры придерживались стратегии «похвалы и настойчивости» в отношении президента США. Каждый из них в той или иной мере говорил о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, но перед этим находили повод похвалить Трампа.

«Больше всех проиграла Германия. <...> Мерц остался в стороне как на общей фотографии, так и при рассадке за столом. Рядом с Трампом за столом сидели президент Франции и премьер-министр Италии», — подчеркнули авторы статьи.

Они добавили, что американский лидер своим поведением дал понять, что он считает ведущей страной в ЕС именно Францию, а не Германию.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Позже главы государств провели встречу с прибывшими в США европейскими лидерами. Среди них — президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Позже бывший посол Парижа в Вашингтоне Жерар Аро заявил, что европейские лидеры на встрече с президентом США были в положении подчиненных.

Ранее Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом.