Захарова: Киев не смеет прикрываться украинским народом, который он предал

Власти Украины не имеют права прикрываться украинским народом, который они обманули и предали. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Россия и США не могут навязать Украине условия, которых не примет украинский народ.

Захарова напомнила о том, что Киев до сих пор не изъявил желание забрать 1000 украинских пленных, остающихся во власти РФ.

«Это тоже украинский народ, который не нужен киевскому режиму. Так что хватит прятаться за спины тех, от кого отреклись», — написала представитель МИД РФ.

Она добавила, что украинский народ хотел жить в мире, за что и голосовал, выбирая Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году, однако политик и его команда обманули народ Украины, практически уничтожили его.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский положил на алтарь своих страстей народ Украины.