Захарова заявила, что Зеленский положил на алтарь своих страстей народ Украины

Захарова назвала Зеленского чудовищем, положившим украинцев на алтарь амбиций
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский войдет в историю как чудовище, поскольку он положил граждан Украины на «алтарь собственных амбиций». Ее слова передает «Радио Sputnik».

«От того, что Зеленский, который не может не понимать, что он сотворил со своей страной и что он навеки будет вписан и в ее историю, и в историю многих других стран, и вообще в мировую историю как чудовище, которое положило на алтарь собственных амбиций, глупостей, необразованности, недалекости, недостоинства и всех своих страстей своих собственных сограждан», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Украина не хочет забирать тела военнослужащих ВСУ, а также пленных, которые неоднократно выражали желание вернуться домой.

До этого американский журналист и основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь заявил, что по окончании конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский «уедет на пенсию» в США. По его мнению, Зеленский может осесть в штате Флорида и жить в городе Майами.

Ранее Макрон назвал Путина «хищником» у ворот Европы.

