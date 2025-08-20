На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал себя «героем войны» после ударов по Ирану

Трамп: Ирану осталось четыре недели до создания ядерного оружия
Kevin Lamarque/Reuters

Иран мог бы разработать ядерное оружие за четыре недели, если бы не бомбардировки ядерных объектов ВВС США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину, опубликованном на его YouTube-канале.

«И они бы его применили», — сказал глава Белого дома. Кроме того, Трамп назвал себя «героем войны», как и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Он (Нетаньяху) герой войны, потому что мы работаем вместе. Он герой войны. Полагаю, я тоже. Никому нет дела, но я тоже», — заключил американский лидер.

По его словам, именно американские бомбардировки иранских ядерных объектов позволили предотвратить разработку подобного вооружения Тегераном.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал страны Ближнего Востока к примирению.

