В Госдуме отреагировали на слова Каллас о недоверии России и поддержке ВСУ

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России, санкциях и поддержке Украины «заезженной пластинкой», которая в Европе теряет популярность.

«Для начала стоит разобраться, что вообще возглавляет Кая Каллас. Формально она глава дипломатии ЕС, но во всех входящих в союз странах есть и свои вполне самостоятельные министры иностранных дел. Может ли Каллас, скажем, повлиять на того же главу МИД Венгрии [Петера] Сийярто? Вряд ли. Командует она только собой и своей свитой, с которой разъезжает по международным мероприятиям. Еврокомиссары сами дискредитировали собственную деятельность. В том числе и вот такими заявлениями, что делает повсюду Каллас: продолжим вводить санкции, не устанем поддерживать Украину. Эта заезженная пластинка даже в Европе уже все менее популярна, что уж говорить о США, где с приходом [президента Дональда] Трампа и вовсе полюбили совсем другой стиль», — сказал Журавлев.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделала несколько резких заявлений на своей странице в соцсети Х. Она призвала не доверять президенту России Владимиру Путину — он якобы не сдерживает данные обещания. Также она заверила, что Евросоюз продолжит прилагать усилия для обеспечения гарантий безопасности Украины. Речь идет о подготовке украинских солдат, укреплении ВСУ и военной промышленности, уточнила глава дипломатии ЕС. Кроме того, по ее словам, ЕС продолжит наносить удары по экономике России и вводить санкции.

Ранее Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию.