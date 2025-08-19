На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на слова Каллас о недоверии России и поддержке ВСУ

Депутат Журавлев назвал заезженными слова Каллас о поддержке Украины и санкциях
true
true
true
close
Carlos Jasso/Reuters

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас о России, санкциях и поддержке Украины «заезженной пластинкой», которая в Европе теряет популярность.

«Для начала стоит разобраться, что вообще возглавляет Кая Каллас. Формально она глава дипломатии ЕС, но во всех входящих в союз странах есть и свои вполне самостоятельные министры иностранных дел. Может ли Каллас, скажем, повлиять на того же главу МИД Венгрии [Петера] Сийярто? Вряд ли. Командует она только собой и своей свитой, с которой разъезжает по международным мероприятиям. Еврокомиссары сами дискредитировали собственную деятельность. В том числе и вот такими заявлениями, что делает повсюду Каллас: продолжим вводить санкции, не устанем поддерживать Украину. Эта заезженная пластинка даже в Европе уже все менее популярна, что уж говорить о США, где с приходом [президента Дональда] Трампа и вовсе полюбили совсем другой стиль», — сказал Журавлев.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделала несколько резких заявлений на своей странице в соцсети Х. Она призвала не доверять президенту России Владимиру Путину — он якобы не сдерживает данные обещания. Также она заверила, что Евросоюз продолжит прилагать усилия для обеспечения гарантий безопасности Украины. Речь идет о подготовке украинских солдат, укреплении ВСУ и военной промышленности, уточнила глава дипломатии ЕС. Кроме того, по ее словам, ЕС продолжит наносить удары по экономике России и вводить санкции.

Ранее Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами