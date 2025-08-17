Фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС добиться мира на Украине «через силу»

Фон дер Ляйен: ЕС хочет мира через силу и территориальной целостности Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости достижения мира в Украине «через силу» с сохранением ее территориальной целостности. Ее слова приводит ТАСС.

«Это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины», — сказала.

Она добавила, что границы «не могут быть изменены силой». По ее словам, все территориальные вопросы может решать только Украина.

Фон дер Ляйентакже сообщила, что будет сопровождать Зеленского в Соединенные Штаты для обсуждения мира на Украине.

До этого Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Зеленским заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября. По словам главы Еврокомиссии, европейские лидеры продолжат оказывать дипломатическое и экономическое давление на Москву.

Ранее канцлер ФРГ предложил площадку для переговоров Путина, Трампа и Зеленского.