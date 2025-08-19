На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕК заявили о намерении продолжать санкционное давление на Россию

ЕК: Евросоюз не остановит санкции против РФ до завершения конфликта на Украине
Virginia Mayo/AP

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила об уверенности Евросоюза (ЕС) в том, что санкции наносят ущерб российской экономике, и нужно продолжать оказывать давление на РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Санкции, которые сохранят давление на Россию, были темой, затронутой на состоявшейся вчера встрече (в Вашингтоне. — «Газета.Ru»). Европа будет поддерживать это давление, пока не наступит прочный и устойчивый мир», — сказала Подеста на брифинге в Брюсселе.

Журналисты задали ей вопрос, может ли ЕС отменить 19-й пакет санкций, если на Украине состоятся успешные двусторонние переговоры о мире и затем пройдут трехсторонние. На это она ответила, что пока на Украине идут боевые действия, Европа будет продолжать экономическое давление на Россию.

Представитель Еврокомиссии упомянула заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС продолжит усиливать санкции и представит 19-й пакет в сентябре.

16 августа глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас пообещала ввести новые санкции в отношении РФ. По ее словам, Москва якобы намеренно затягивает переговоры, и поэтому необходимо «давить» на нее, чтобы принудить к миру.

Ранее в МИД Австрии заявили о новых «жестких санкциях» против России.

