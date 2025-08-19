Президент Финляндии высказался по итогам виртуальной встречи «коалиции желающих»

Завершившаяся виртуальная встреча «коалиции желающих» подтвердила решимость Европейских лидеров продолжать оказание поддержки Украине в процессе достижения прочного мира. Об этом в соцсети X заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, онлайн-встреча способствовала достижению общего понимания всеми странами сложившейся в последние дни ситуации.

«Она (встреча. — «Газета.Ru») подтвердила единство и решимость Европы поддерживать Украину в процессе достижения прочного мира, что было подкреплено переговорами в Вашингтоне», — написал политик.

Лидеры ЕС встретились в виртуальном формате во вторник в 13:00 по брюссельскому времени (14:00 мск), чтобы обсудить итоги состоявшихся накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины. Глава Финляндии уточнил, что в ходе встречи республику представлял ее премьер-министр Петтери Орпо.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины, а также европейских лидеров. Главным итогом переговоров стало объявление о подготовке личной встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой должен пройти трехсторонний саммит с участием США.

Ранее МИД РФ обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирные усилия по Украине.