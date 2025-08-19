Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал сообщения о том, что Великобритания готовит в странах Балтии радикалов для протестов в Тбилиси. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», эта новость «чрезвычайно возмутительна».

«Глубинное государство» особенно активно использует Великобританию для углубления поляризации в Грузии», — заявил политик.

По его словам, поляризация в Грузии, благодаря закону о прозрачности иностранного влияния, заметно снизилась, однако появляются альтернативные формы — теперь радикальных активистов готовят в Литве.

Накануне грузинские СМИ сообщили, что британские неправительственные организации готовят в странах Балтии радикалов для беспорядков в Тбилиси в преддверии местных выборов, которые состоятся 4 октября.

По данным журналистов, тренинги в Литве проводят такие организации, как «Британско-грузинское общество» и «Международный институт стратегических исследований», главные офисы которых расположены в Лондоне.

Уточнялось, что грузинских активистов обучают тактике уличных протестов, провокациям, а также проведению информкампаний в соцсетях.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что внешние силы пытаются устроить переворот в Грузии.