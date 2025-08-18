На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грузинские СМИ заявили о подготовке в Литве радикалов для беспорядков в Тбилиси

В Грузии сообщили о подготовке в Литве радикалов для протестов в Тбилиси
Британские неправительственные организации готовят в странах Балтии радикалов для беспорядков в Тбилиси в преддверии местных выборов, которые состоятся 4 октября. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным журналистов, тренинги в Литве проводят такие организации, как «Британско-грузинское общество» и «Международный институт стратегических исследований», главные офисы которых расположены в Лондоне.

Сообщается, что грузинских активистов обучают тактике уличных протестов, провокациям, а также проведению информкампаний в соцсетях.

Акции протестов в Грузии начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке вопроса о переговорах по членству республики в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали в ходе беспорядков до этого.

Кобахидзе позднее охарактеризовал проходящие в Тбилиси антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

Ранее премьер Грузии заявил о предотвращении четырех революций в стране.

