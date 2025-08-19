На Украине сообщили о планах возобновить трансляции заседаний Верховной рады

Заседания Верховной рады планируют снова транслировать в прямом эфире с сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующую информацию сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Стефанчук заявил, что должно быть постановление о возвращении трансляции Рады с начала новой сессии — с сентября», — говорится в сообщении.

Последний раз Верховная рада транслировала заседание по вопросу возвращения независимости антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Прямой эфир проводился впервые с начала спецоперации. Законопроект приняла Верховная рада, после чего его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом рассмотрение документа в украинском парламенте прошло с дракой, скандальными заявлениями и демонстрацией неприличного жеста. Несмотря на суматоху, проект поддержало большинство нардепов. При этом 10 депутатов несколько дней назад хотели покинуть Украину. В итоге депутаты решили прекратить трансляцию, чтобы граждане не «видели, что здесь происходит». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в парламенте Украины заблокировали трибуну из-за попытки закрыть антикоррупционные органы.