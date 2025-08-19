На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о планах возобновить трансляции заседаний Верховной рады

Гончаренко: заседания Рады планируют транслировать в прямом эфире с сентября
true
true
true
close
Andrii Nesterenko/Reuters

Заседания Верховной рады планируют снова транслировать в прямом эфире с сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующую информацию сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Стефанчук заявил, что должно быть постановление о возвращении трансляции Рады с начала новой сессии — с сентября», — говорится в сообщении.

Последний раз Верховная рада транслировала заседание по вопросу возвращения независимости антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Прямой эфир проводился впервые с начала спецоперации. Законопроект приняла Верховная рада, после чего его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

При этом рассмотрение документа в украинском парламенте прошло с дракой, скандальными заявлениями и демонстрацией неприличного жеста. Несмотря на суматоху, проект поддержало большинство нардепов. При этом 10 депутатов несколько дней назад хотели покинуть Украину. В итоге депутаты решили прекратить трансляцию, чтобы граждане не «видели, что здесь происходит». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в парламенте Украины заблокировали трибуну из-за попытки закрыть антикоррупционные органы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами