Норвегия выразила готовность внести вклад в гарантии безопасности для Украины

МИД Норвегии: Осло готов внести вклад в гарантии безопасности для Киева
Depositphotos

Норвежские власти готовы внести вклад в формирование гарантий безопасности для Украины, однако решения по тому, как именно будет выглядеть участие Осло в процессе, пока нет, сообщил глава МИД королевства Эспен Барт Эйде. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы участвовали в этом на протяжении процесса планирования, потому что хотим внести свой вклад в то, что в итоге будет сделано. Но, конечно, пока мы точно не определились, что это будет», — объяснил министр.

Он отметил, что до предоставления каких-либо гарантий сторонам еще предстоит прекратить боевые действия и заключить мирное соглашение.

18 августа в Белом доме состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры.

По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отверг включение защиты со стороны НАТО в гарантии безопасности Украине.

