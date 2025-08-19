Лавров счел «детским лепетом» заявления лидеров ЕС о нападении на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «детским лепетом» заявления лидеров стран Евросоюза о том, что Москва якобы «неспровоцированно» напала на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что у президента США Дональда Трампа и его команды существует понимание, что у этого конфликта есть причины. А разговоры, которые ведут в Европе о том, что Россия неспровоцированно «напала на Украину» являются детским лепетом, подчеркнул Лавров.

«Главное, что они продолжают так говорить. И продолжают, как показала их встреча в Вашингтоне с президентом Трампом, куда и Зеленского вызвали, требовать немедленного перемирия. По крайней мере, некоторые из них, такие, как канцлер Мерц, продолжают заявлять, что надо давить на Россию санкциями. Никто из этих господ даже не упомянул словосочетание «права человека», — заявил министр иностранных дел России.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у лидеров Евросоюза во время встречи в Белом доме не получилось настроить американского лидера Дональда Трампа против России.

