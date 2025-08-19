Немецкий политик объяснила, какова реальная роль Европы в переговорах по Украине

Политик Петерсен: в реальности ЕС не участвует в переговорах по Украине

Немецкий политик, экс-депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен в интервью Tsargrad.tv прокомментировала прошедшие переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и европейских политиков с главой Белого дома Дональдом Трампом. Она отметила, что президент США допускает участие Евросоюза в последующих встречах, посвященных урегулированию украинского конфликта. Однако, по ее мнению, Брюсселю отводится «декоративная» роль.

«Европа будет участвовать в таком контексте, в каком она, по сути, всегда и участвовала: ее ставят перед фактом. Их посадят за этот стол, только чтобы сообщить им, что их ожидает. Грубо говоря: уважаемые европейцы, у вас есть мнение, и сейчас мы вам его расскажем. Как это всегда делалось», — сказала Петерсен.

Она обратила внимание, что, в отличие от экс-президента США Джо Байдена, Трамп не склонен создавать видимость того, что Европа что-то решает.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в Белом доме 18 августа. После них лидер США встретился с главами Европы. В Вашингтон приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с давлением в Белом доме со стороны Зеленского и лидеров Европы.