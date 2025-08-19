На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров оценил подходы Европы к урегулированию украинского конфликта

Лавров: в подходах Европы к урегулированию на Украине чувствуется высокомерие
Пресс-служба МИД РФ

В подходах Европы к урегулированию украинского конфликта чувствуется высокомерное отношение. Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речь быть не может», — сказал дипломат.

Он добавил, что именно эти причины возникновения украинского конфликта необходимо срочно устранять.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. После их завершения главы государств провели встречу с европейскими лидерами. В Вашингтон приезжали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Комментируя ситуацию, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что антироссийская риторика Макрона и Мерца не способствует установлению долгосрочного мира на Украине. В связи с этим парламентарий призвал Европу «не мешать» переговорному процессу.

Ранее журналисты обратили внимание на странности в поведении Зеленского на встрече с Трампом.

