«Удалось уломать Украину»: американист оценил итоги встречи Трампа и Зеленского

Соединенным Штатам «удалось уломать» Украину по вопросу территориальных уступок на встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских государств в Белом доме. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Соединенные Штаты в лице администрации Трампа объявили о своих условиях. Ну, а те (европейские лидеры и Киев. – «Газета.Ru»), в свою очередь, выдвинули какие-то встречные условия, и поэтому там вот эта непубличная дискуссия, торги, судя по всему, продолжаются. Украинскую сторону, скорее всего, уже удалось уломать американцам в контексте того, что им нужно будет признавать хотя бы на фактическом уровне свои территориальные потери», — сказал специалист.

При этом, по словам Дудакова, «украинское лобби», а также «европейские ястребы» упираются в вопросе вывода войск с части Донецкой народной республики, которую контролируют ВСУ.

Кроме того, американист напомнил, что остается неясной ситуация с гарантиями безопасности Украины со стороны США и Европы.

На этом фоне, по мнению эксперта, позитивным моментом является то, что Трамп уже официально признал то, что Украину никто включать в НАТО не будет.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме вышла более дружественной и этим сильно отличалась от их переговоров в феврале, которые закончились публичной ссорой. Во многом, как отметили СМИ, такому исходу поспособствовало поведение президента Украины и европейских лидеров. Первый надел пиджак, привез Трампу подарок и письмо для его супруги. Европейцы же «неоднократно благодарили и хвалили» главу Белого дома. Какими подарками и любезностями обменивались в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

