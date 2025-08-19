Клюшка, ключи от Белого дома и кепки MAGA: что дарили и показывали друг другу Трамп и Зеленский

Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа от бойца ВСУ, а в ответ получил ключи

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме вышла более дружественной и этим сильно отличалась от их переговоров в феврале, которые закончились публичной ссорой. Во многом, как отметили СМИ, такому исходу поспособствовало поведение президента Украины и европейских лидеров. Первый надел пиджак, привез Трампу подарок и письмо для его супруги. Европейцы же «неоднократно благодарили и хвалили» главу Белого дома. Какими подарками и любезностями обменивались в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом 18 августа подарил американскому коллеге Дональду Трампу клюшку для гольфа.

В офисе украинского лидера сообщили, что клюшку президенту США передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев, который в первые месяцы боев потерял ногу. Гольф стал для военнослужащего частью реабилитации. Зеленский также показал главе Белого дома видео, на котором Картавцев попросил Вашингтон помочь Украине завершить конфликт «справедливым и длительным миром».

Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью, а в ответ преподнес президенту Украины символические ключи от Белого дома. Ранее аналогичного подарка удостаивались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Азербайджана Ильхам Алиев и американский миллиардер Илон Маск.

Кроме этого, во время встречи Зеленский передал через президента США письмо для Мелании Трамп от своей супруги Елены. Содержание послания не раскрывается.

Во время встречи Трамп провел небольшую «экскурсию» для своих зарубежных коллег, показав Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону свою коллекцию кепок.

На полках среди прочих экспонатов были кепки с надписями «Американский залив», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав», а также кепка «Трамп 2028», которая появилась в официальном магазине Трампа в апреле 2025 года.

Лучший костюм и инструкции от европейцев

По данным NBC, европейские лидеры проинструктировали президента Украины, как вести себя на встрече с Трампом. Активное участие в этом принимал премьер-министр Великобритании Кир Стармер — именно он посоветовал Зеленскому передать письмо для Меланьи, а также поблагодарить американского лидера за оружие и надеть пиджак.

Газета Sun писала, что украинский лидер, вероятно, заявил Трампу, что приехал на встречу в лучшем костюме, который у него есть. Позже, уже во время переговоров, глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский выглядит хорошо.

Отметил выбор костюма и американский журналист Брайан Гленн, который во время предыдущей встречи двух лидеров спросил у президента Украины, почему тот приехал в футболке.

11 «спасибо» за пять минут

При этом к рекомендации о благодарностях Зеленский отнесся более серьезно. Газета The Washington Post посчитала, что украинский президент за 4,5 минуты своего выступления около 11 раз произнес слово «спасибо». В то же время лидер Украины избегал любых намеков на несогласие с республиканцем .

«Зеленский поблагодарил Трампа за прием его и других мировых лидеров в Белом доме с целью положить конец войне... Он поблагодарил его за то, что тот представил его другим гостям и СМИ. Поблагодарил за «очень хороший разговор». И даже за то, что Трамп подарил ему карту его собственной страны», — говорилось в публикации.

Издание отметило, что Зеленский был в этом не одинок, а присоединился к хору европейских лидеров, которые «неоднократно благодарили и хвалили Трампа во время встречи».

«Они по очереди восхваляли его дипломатический талант, дальновидность политического гения, щедрость и гуманность», — писала Daily Mail.

СМИ отметили, что встреча вышла дружественной и этим сильно отличалась от февральской. Этому поспособствовали в том числе присутствовавшие на переговорах европейские лидеры, которые стали «значительной демонстрацией дипломатической силы, призванной укрепить позицию Зеленского», написал The Economist.

В то же время Daily Mail уточнила, что «матч-реванш в Овальном кабинете» прошел без дипломатических инцидентов, однако Зеленский выглядел так, будто у него несварение желудка. Нервничали и европейские лидеры.

«Уровень тревожности, должно быть, был адским. Они сидели там, заламывая руки и томясь мучительной неопределенностью: не повалили ли их союзника Зеленского на пол и не устроили ли ему очередную взбучку хулиган Вэнс и его приятели?» — отметила газета.

Daily Mail добавила, что встреча в Белом доме «была полна опасности», но Владимир Зеленский «выжил».