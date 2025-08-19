Лавров сообщил о приглашении президента США Трампа в Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию.

Отвечая на вопрос о возможности приезда американского лидера в Москву до конца года, он отметил, что приглашение уже направлено.

В пятницу, 15 августа, президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее российская делегация осталась довольна приемом на Аляске.