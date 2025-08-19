Глава Крыма заявил о предотвращенных покушениях на его жизнь

Глава Крыма Аксенов заявил, что Киев не снял задачу по покушениям на него

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым 24», что в прошлом году было предотвращено четыре покушения на него, однако украинские структуры не сняли эту задачу со своих исполнителей.

«На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник задачу эту со своих исполнителей еще не снял», — сказал Аксенов.

Он отметил, что украинские власти используют любые методы, чтобы вызвать панику и дестабилизировать обстановку в Крыму и России. Аксенов выразил уверенность в профессионализме сотрудников российских спецслужб, а также призвал не верить слухам и фейкам, которые распространяет Киев.

За время проведения специальной военной операции на занятых Россией территориях произошло множество покушений на чиновников разного уровня. Особенно активно нападения устраивали в начале военных действий, в 2022 году. Тогда только за первые полгода было совершено 25 известных покушений, большая часть из которых приходилась на Херсонскую область.

Ранее стало известно, что СБУ пыталась передать российским военным бомбу под видом шахмат.