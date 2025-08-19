Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что предложения Запада, включая миротворческую операцию на Украине, демонстрируют доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, хотя именно при нем были ущемлены права русскоязычного населения в стране.

«Если вы сейчас посмотрите ретроспективно, что они говорили по Украине за все эти годы, там ни разу не найдете словосочетание «право человека». Хотя запрет, полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих радетелей демократических принципов. Ничего подобного. И то, что это единственная страна в мире, где запрещен какой-либо язык, тоже никого не смущает», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что, когда на Западе идет речь о необходимости обмена территориями, подчеркивается, что это должен решать Зеленский. Если же западные политики обсуждают миротворческую операцию с участием вооруженных сил, это означает, что они доверяют вопрос защиты прав человека тому лицу, под руководством которого были приняты дискриминационные законы в отношении русскоязычного населения.

В апреле текущего года комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации представил доклад о ситуации на Украине, в котором критикуется принятый в 2022 году закон «О национальных меньшинствах». В документе подчеркивается, что данный закон дискриминирует русскоязычное население и носителей армянского языка в сравнении с меньшинствами, которые говорят на языках Европейского союза.

Ранее посольство РФ в Лондоне обвинило Залужного в разжигании розни на Украине.