Лавров назвал основную цель России

Лавров: Россия никогда не ставила целью захват территорий
Kaan Soyturk/Reuters

Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — это защита русских, исторически проживающих на этих землях. Об этом в интервью «Вестям» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью», — отметил министр.

По словам Лаврова, основной задачей России была защита русских людей, которые открывали эти регионы и исторически проживали на этих территориях. Он напомнил, что русские «проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие».

В Германии ранее опубликовали рассекреченные архивные документы 1994 года с высказываниями президента России Владимира Путина о принадлежности украинских и казахстанских территорий. В материалах российский лидер указывал, что Крым, восточные регионы Украины и север Казахстана исторически принадлежат России. Путин подчеркивал сложность объяснения русским людям передачи этих земель другим государствам, где проживают миллионы русскоязычных.

Ранее в России назвали рычаги давления Трампа на Евросоюз и Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
