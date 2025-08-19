На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский подтвердил начало работы над гарантиями безопасности Украины

Зеленский: Украина уже работает над документом о гарантиях безопасности
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что работа над выработкой гарантий безопасности для его страны уже ведется.

«Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, в настоящее время продолжается координация «на уровне лидеров», готовятся обсуждения и «соответствующие форматы». Он уточнил, что советники по нацбезопасности также находятся в постоянном контакте.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли основу будущих гарантий безопасности Украины.

