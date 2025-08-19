Встреча лидеров ЕС и Трампа пройдет на этой неделе

Euractiv: виртуальная встреча лидеров ЕС и Трампа может состояться во вторник

Виртуальная встреча между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом может состояться во вторник или позднее на этой неделе. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

Лидеры ЕС встретятся в виртуальном формате во вторник в 13:00 по брюссельскому времени (14:00 мск), чтобы скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне.

По словам ряда европейских чиновников, в ближайшие дни может состояться серия встреч между «коалицией желающих» и советниками по национальной безопасности, на которых будут обсуждаться дополнительные детали европейского предложения Трампу.

«Еще одна виртуальная встреча европейцев с Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе», — пишет Euractiv.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины, а также европейских лидеров. Главным итогом переговоров стало объявление о подготовке личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой должен пройти трехсторонний саммит с участием США.

Ранее в Госдуме попросили Европу не мешать переговорам по Украине.