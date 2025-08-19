На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции обвинили лидеров ЕС в попытке сорвать мир на Украине

Политик Филиппо: лидеры ЕС пытаются сорвать мир на Украине после встречи в США
true
true
true
close
Vincent Isore/Global Look Press

Европейские лидеры намерены препятствовать установлению мира на Украине даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом на своей странице в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!» — заявил Филиппо.

Он привел в качестве примеров несколько высказываний европейских политиков, отметив, что президент Финляндии Александр Стубб не считает лидера России заслуживающим доверия, а канцлер Германии Фридрих Мерц высказывается против территориальных уступок со стороны Киева.

18 августа в Белом доме состоялась новая встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры.

По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами