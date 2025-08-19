Политик Филиппо: лидеры ЕС пытаются сорвать мир на Украине после встречи в США

Европейские лидеры намерены препятствовать установлению мира на Украине даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом на своей странице в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!» — заявил Филиппо.

Он привел в качестве примеров несколько высказываний европейских политиков, отметив, что президент Финляндии Александр Стубб не считает лидера России заслуживающим доверия, а канцлер Германии Фридрих Мерц высказывается против территориальных уступок со стороны Киева.

18 августа в Белом доме состоялась новая встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры.

По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом.