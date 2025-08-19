На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ обратили внимание на нарушение Макроном дипломатического протокола в Белом доме

Fakt: Макрон в Белом доме убрал руку в карман, нарушив дипломатический протокол
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон во время общего фото по итогам встречи в Белом доме убрал руку в карман и принял небрежную позу, тем самым нарушив дипломатический протокол. Об этом сообщает польское издание Fakt.

В материале отмечается, что Макрон во время фотографирования держит руку в кармане, что не принято делать во время официальных мероприятий такого высокого ранга. Небрежная поза президента Франции может свидетельствовать не только о его беспечном отношении к дипломатическому протоколу, но и к итогам самой встречи в Вашингтоне.

До этого газета Washington Post обратила внимание, что лидеры европейских государств на совместной фотографии с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским демонстрировали меньшую приветливость и реже улыбались.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского с участием лидеров европейских стран.

Ранее Трамп оценил новый костюм Зеленского.

