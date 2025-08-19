Зеленский заявил, что дата двусторонних контактов Украины и России пока не установлена

Зеленский: даты контактов с Россией пока нет

Даты двусторонних контактов между Украиной и Россией пока нет, заявил по итогам переговоров в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, дата пока не определена. При этом президент Украины отметил, что на встречах с главой США Дональдом Трампом и европейскими партнерами была подтверждена готовность Киева к проведению трехсторонней и двусторонней встреч.

19 августа Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи с президентами России и Украины.

За день до этого в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Трамп оценил масштаб встречи в Белом доме.